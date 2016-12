Di AS Stok Minyak Naik, Harga Minyak Dunia Turun

TRIBUNKALTIM.CO, NEW YORK - Harga minyak turun pada perdagangan Rabu (21/12/2016) menyusul laporan mengejutkan kenaikan persediaan minyak mentah Amerika Serikat pekan lalu.

Harga acuan Brent turun 81 sen atau 1,5 persen di level 54,54 dollar AS per barel. Harga acuan minyak AS juga turun 81 sen atau 1,5 persen di level 52,49 dollar AS per barel.

Laporan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menyebutkan stok minyak mentah AS Naik 2,3 juta barel dalam sepekan yang berakhir 16 Desember.

Kenaikan stok minyak mentah terjadi karena peningkatan produksi di kilang. Sementara itu stok bensin dan persediaan distilasi turun.

Kenaikan stok minyak mentah AS jauh dari perkiraan analis dalam jajak pendapat yang dilakukan Reuters, di mana diperkirakan stok minyak mentah justru turun 2,5 juta barel.

"Saya pikir (laporan EIA) adalah kombinasi. Kami biasanya melihat penurunan minyak mentah di akhir tahun, tapi itu tidak terjadi. Namun untuk distilasi dan bensin, perkiraan benar," kata Scott Shelton, analis energi khusus di ICAP di Durham, North Carolina dikutip dari CNBC, Kamis.

Laporan yang dirilis EIA juga 4,1 barel lebih tinggi dari data American Petroleum Institute (API) yang dirilis Selasa.

Para analis mengatakan laporan API telah membantu membawa WTI berjangka untuk satu minggu tinggi pada awal sesi.

"Perdagangan minggu ini tidak memberikan kejutan, volume berkurang memberikan kontribusi pada beberapa rentang perdagangan yang sempit," kata presiden perusahaan penasehat energi Ritterbusch & Associates yang berbasis di Chicago, Jim Ritterbusch.

Menurut data perdagangan dari InterContinental Exchange, volume per jam dalam kontrak bulan depan sekitar 2.300 lot pada Rabu, sedikit turun dibandingkan rata-rata paruh kedua Desember yang mencapai 2.400 lot.

Bank Perancis Societe Generale mengatakan, kesepakatan antara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen terkemuka lainnya untuk memotong produksi per Januari harus bisa mendorong harga pada level 50 dollar AS-60 dollar AS per barel di 2017. (Estu Suryowati)