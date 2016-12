Pamer Jam, Netizen Gagal Fokus Lihat Tangan Catherine Wilson Melengkung, Editan Ya?

TRIBUNKALTIM.CO - Lama tak pernah terekspos media, model sekaligus aktris berparas cantik Catherine Wilson kembali menarik perhatian netizen.

Kali ini bukan karena prestasinya di dunia hiburan, namun netizen ramai membicarakannya lantaran postingan wanita berdarah Inggris dan Indonesia-Arab ini di akun Instagram setelah diunggah oleh akun gosip @thereal_jenk_kelin.

Wanita yang memiliki tinggi badan 177 cm ini diketahui belum lama ini mengunggah sebuah foto dirinya sedang memamerkan sebuah jam tangan di sebuah pusat perbelanjaan di Manado.

Jika dilihat sekilas postingan ini tampak biasa saja, namun jika diperhatikan dengan lebih detail terdapat bagian tubuh Catherine yang janggal.

Tampak tangan kanan Catherine saat memamerkan jam ini terlihat melengkung. Selain itu bagian punggung belakangnya dan display jam juga tampak melengkung.

Tentu saja postingan wanita ini membuat netizen gagal fokus. Tak sedikit netizen kemudian mengungkapkan jika Catherine telah mengedit foto dirinya agar terlihat lebih ramping dan kurus.



Looking owsome with my new watch special thanks to WATCH CLUB at manado town square

"Badannya kenapa meliuk2 gt kakk," tulis akun bellinda_artika.

"Tangan sama lantainnya kok melengkung," komentar akun tyasmartaeliza.

"Kaaaaa @cathrinewilson ko tangannya melengkung gt.... editan ya," ungkap akun sukma2116.

"Hahahah...editan...parahhh," komentar akun ririn_selviandhi. (Instagram Ayuk Fitri Astuti)