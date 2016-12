Wow, Ini Gedung Pencakar Langit Tertinggi Kelima di Dunia

TRIBUNKALTIM.CO, GUANGZHOU - The Council on Tall Building and Urban Habitat (CTBUH) telah menyertifikasi penyelesaian pembangunan Guangzhou CTF Finance Center yang berlokasi di dalam kawasan bisnis Zhujian New Town, China.

Berdiri menjulang setinggi 530 meter, Guangzhou CTF Finance Tower menjadi gedung tertinggi di Guangzhou dan kedua tertinggi di seantero China serta nomor lima tertinggi di dunia.

Dikembangkan oleh New World Development Company dan dirancang oleh Kohn Pedersen Fox (KPF) Associates, pencakar langit super tinggi ini terdiri dari tiga struktur tertinggi di Guangzhou.

Termasuk Guangzhou International Finance Center dan Canton Tower yang semuanya terpusat di sekitar Huacheng Square, taman perkotaan dan pusat kegiatan Zhujiang New Town.

Di bagian bawah gedung, sebuah tempat terbuka berupa ritel bawah tanah menghubungkan kawasan terpadu dengan moda transportasi susun.

Kondisi ini langsung mengintegrasikan proyek dengan kawasan Sungai Delta Pearl di tengah kota.

Konsep multifungsi pada Guangzhou CTF ini tercermin dalam bentuk pahatan atau gedung yang dilengkapi dengan perubahan pada empat titik transisi.

Hal ini bertepatan dengan pergeseran dari kantor ke program residensial, residensial ke hotel, hotel ke mahkota, dan mahkota ke langit.

Setiap perubahan dilakukan sejalan dengan berbagai ketinggian bangunan di dekatnya. Dibuat memiliki teras luar ruangan yang memungkinkan memberikan cakrawala kota di segala arah.

Ketinggian menara ini didefinisikan oleh serangkaian tanah liat halus yang menjulang mengikuti gedung dan menonjolkan vertikalitasnya.