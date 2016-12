Memprihatinkan, Jupe Sudah Kesulitan Berjalan

TRIBUNSTYLE.com/Suut Amdani.

TRIBUNKALTIM.CO - Julia Perez rutin menjalani perawatan di rumah sakit.

Julia Perez mengidap kanker stadium 4.

Itulah mengapa, Julia Perez diharuskan rutin menjalani kemoterapi.

Perjuangan Julia Perez melawan penyakit itu mendapat dukungan dari keluarga.

Anggie, adik perempuan Julia Perez mengunggah sebuah foto di Instagram.

Foto itu memperlihatkan kondisi ruang perawatan Jupe di rumah sakit.

Begini caption fotonya:

Nemenin Kakak tersayang di Rs (with my mom, abi and Tante Titi)

Get well soon sister