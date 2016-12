Agar Penumpang tak Terlambat, Garuda Indonesia Siapkan Fasilitas City Chek In

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menawarkan layanan city chek-in atau website chek in untuk meminimalisir keterlambatan penumpang akibat kepadatan arus balik pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Sejak libur Natal hingga menjelang pergantian tahun, arus penumpang melalui udara mulai terlihat meningkat secara signifikan.

Martono, dari Unit Pengelola Bandar Udara Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menyebutkan, setelah libur natal, jumlah penumpang sudah kembali normal.

Namun pihaknya memprediksi, lonjakan penumpang akan kembali terjadi di awal tahun 2017 nanti.

"Kalau sekarang jumlah penumpang masih normal," kata Martono kepada TribunKaltim.co, Selasa (27/12/2016) pukul 15.00 Wita.

Lonjakan penumpang ini juga mulai dirasakan sejumlah maskapai, salah satunya maskapai Garuda Indonesia.

Sales and Service Manager, PT Garuda Indonesia Region Berau, I Nyoman Teguh Agus Budendra menungkapkan, rata-rata isian penumpang mencapai 90 persen.

Karena lonjakan penumpang yang cukup tinggi itu, Nyoman mengimbau kepada pelanggan Garuda Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas city chek in.

Fasilitas city check in ini untuk menghindari keterlambatan penumpang akibat antrean chek in yang mungkin membutuhkan waktu yang lama di setiap chek in counter yang dapat mengakibatkan penumpang tertinggal saat boarding.

“Proses chek in bisa dilakukan melalui website Garuda Indonesia atau city check in. Proses check in ini bisa dilakukan 24 jam hingga 4 jam sebelum waktu keberangkatan,” paparnya. (*)