Putera Rantau Pulung Sutradarai “Diary of Sara”, Bukti Warga Kutim Juga Berbakat

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) patut berbangga, sebab bakat sinematografi ternyata tidak hanya dimiliki warga di kota besar saja. Buktinya Hendra Wijaya, pemuda asli Kecamatan Rantau Pulung, berhasil memproduksi sebuah film berjudul “Diary of Sara”.



Film yang secara garis besar menceritakan bahaya HIV AIDS berikut bagaimana menyikapi para penderitanya ini semakin kental nuansa Kutim karena melibatkan artis putra putri dari daerah ini.



Mereka tergabung dalam Best Production dan didukung oleh rumah produksi nasional, Dawai Cinema Production. Hendra mengatakan, sebelum film itu diproduksi, beberapa bulan yang lalu ia memulai penulisan, persiapan mencari aktor dan aktris, hingga mempersiapkan pra produksi dan produksi.



“Pemain (aktor dan aktris) yang terlibat total kurang lebih 19 orang. Di luar dari pemeran figuran-figuran yang ada. Film ini bercerita tentang pengidap penyakit HIV AIDS,” jelasnya saat launching film pukul 16.00 Wita di Gedung Serbaguna, Senin (19/12/2016) kemarin.



Film dibuat sebagai suatu pesan kepada masyarakat bahwa orang yang terkena HIV itu tidak perlu dijauhi, khususnya oleh keluarga terdekat. Karena cara penularannya pun tidak seperti penyakit-penyakit yang lain.



Karya ini juga merupakan wujud kampanye hari AIDS sedunia. Hendra mengaku masih akan mengerjakan project film lainnya. Masih mengangkat potensi film daerah, salah satunya tentang kebudayaan Dayak.



Seperti tentang profil mantan Wakil Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh di Samarinda. Ada sekitar empat film yang rencananya akan dibuat. Khusus untuk biaya produksi film Diary of Sara sendiri, mencapai sekitar Rp 600 juta.



"Semoga dengam adanya film Diary of Sara ini membangunkan para sineas Kalimantan Timur untuk bisa berkarya terutama di bidang perfilman. Karena untuk kualitas adik-adik yang ada di daerah tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar. Hanya tinggal wadahnya saja. Karena kita butuh wadah untuk mengasah keterampilan mulai dari bakat akting sampai dengan sinematografi,” kata Hendra yang asli Dayak ini.



Film ini, menurut Hendra, menjadi media untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pemuda di Kaltim juga bisa dikenal lewat karya sinematografi. Sehingga Kaltim tidak hanya dikenal karena batubara dan sawit atau industri kayunya saja.



Jhony Van Landaf yang merupakan Director of Photography film Diary of Sara menambahkan, untuk produksi film ini dibuthkan waktu kurang lebih 10 hari. Mengambil lokasi syuting di sekitar Sangatta, seperti kampus Stiper, SMA 2, Perkantoran Bukit Pelangi, rumah kepala adat besar H Abdal Nanang, dan beberafa cafe.



Selain artis ibukota Jakarta, pemain film ini sebagian adalah pemuda pemudi Sangatta berjunlah sekitar 10 orang dan sebagian lainnya dari Kota Bontang. “Termasuk sutradaranya merupakan warga Kutai Timur, tepatnya Kecamatan Rantau Pulung,” katanya. (advertorial/hms11)