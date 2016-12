Duh, Gantengnya Rio dalam Balutan Baju Koko, Bikin Netizen pun Meleleh

TRIBUNKALTIM.CO - Menjelang pergantian tahun 2017, Pebalap muda Rio Haryanto kini diketahui sedang berada di Tanah Suci menjalani ibadah umroh.

Melalui postingan di Instagramnya Rio Haryanto yang merupakan seorang pebalap Indonesia pertama dalam sejarah menjajal mobil Formula Satu membagikan foto dirinya sedang berada di Masjid Nabawi, Madinah.

Pebalap berwajah oriental ini tengah mengenakan baju koko berwarna putih lengkap dengan peci dengan warna yang senada.

Rio tampak menampilkan ekspresi tersenyum lebar dengan latar belakang pilar-pilar bangunan Masjidil Nabawi nan megah.

Meskipun tidak menuliskan keterangan pada foto ini, namun netizen seolah tahu Rio sedang menjalani ibadah Umroh.

Postingan pebalap berusia 23 tahun ini tak ayal menjadi sorotan netizen.

Sejak diunggah beberapa jam yang lalu postingan ini telah mendapat beragam komentar dari kalangan netizen yang didominasi oleh kaum wanita.

Wajah pria berparas tampan ini, tak sedikit membuat netizen melontarkan godaan dan pujian untuk pebalap yang pernah menjuarai balapan Formula BMW Pacific.

"Gantengnya ini lhoo sipit manjaaaa," tulis akun tilamanggi.

"Melelehhh hati adek bangggg," tulis akun vinitahananda.

"Suami idaman," komentar akun rahmanasyah1212.

"Duhhhh jd pengen diimamin," ungkap akun dianaresti.



Bahkan adapula netizen yang ingin ikut menyusul lantaran untuk menunaikan ibadah umroh bersama pebalap kelahiran Solo, Jawa Tengah ini.

"Mashaallah i just wanna go there too wkw, semoga ibadahnya dimudahkan, dilancarkan, dan dimaksimalkan serta doa yg dipanjatkan makbul aamiin," tulis azizarahmaah. (Instagram/Ayuk FItri Astuti)