Pemeran Princess Leia di Film Star Wars Meninggal Dunia, Pengguna Twitter Berduka

TRIBUNKALTIM.CO - Carrie Fisher, pemeran Princess Leia di film Star Wars, meninggal di usia 60 tahun. Linimasa Twitter pun dipenuhi dengan berbagai ucapan belasungkawa dan berbagai kenangan tentangnya.

Fisher sempat mengalami jantung yang mendadak berhenti berdenyut (cardiac arrest) saat berada dalam penerbangan dari London ke Los Angeles, pada 23 Desember 2016.

Pasca kejadian ini, dia mendapatkan perawatan hingga dinyatakan meninggal pada 27 Desember 2016 waktu Los Angeles, AS.

Begitu kabar duka tersebut menyebar, Twitter pun seketika dipenuhi berbagai ucapan belasungkawa, baik dari rekan yang sama-sama bergelut di dunia hiburan maupun orang-orang yang mengenalnya dari film Star Wars.

Pantauan KompasTekno, Rabu (28/12/2016), pada pukul 7.50 WIB, nama Carrie Fisher menduduki peringkat pertama trending topic worldwide di Twitter. Ada lebih dari 2,68 juta kicauan yang menyebut namanya.

Nama Princess Leia pun ikut mengisi trending topic worldwide di Twitter. Setidaknya ada dua kata yang tergolong banyak dikicaukan orang.

Pertama adalah Princess Leia sebanyak lebih dari 441.000 kicauan dan Leia Hime (dalam aksara Jepang yang berarti Putri Leia) sebanyak lebih dari 51.000 kicauan.

Semasa hidupnya, Fisher memang lekat dengan karakter Princess Leia. Namun peran yang dilakoninya semasa hidup bukan hanya ada di seri Star Wars saja.

Dia juga sempat mengambil peran dalam film terkenal lain, yakni Shampoo, The Blues Brother, Hannah and Her Sisters, The Burbs, dan When Harry Met Sally. (Yoga Hastyadi Widiartanto)