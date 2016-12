Berita Duka, Jean Patty Puteri Indonesia Maluku 2016 Meninggal Dunia

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar duka datang dari Puteri Indonesia 2016 yakni Jean Trifena Patty.

Dara kelahiran 7 Oktober 1990 yang mewakili Maluku dalam ajang Puteri Indonesia 2016 ini diketahui meninggal dunia diakibatkan oleh penyakit asam lambung.

Jean menghembuskan nafas terakhirnya hari ini, Kamis (29/12/16).

Akun Instagram resmi Puteri Indonesia juga mengonfirmasi kabar duka ini dengan mengunggah foto Jean disertai ucapan belasungkawa.



Deep condolences on our beloved Puteri Indonesia Maluku 2016 Jean Trifena Patty. All loves and prayers goes to you. Your strong dedication will always be remembered. Rest in Peace Jean Trifena Patty. October 7th 1990-December 29th 2016

"Turut berduka cita atas meninggalnya Jean Trifena Patty Puteri Indonesia Maluku 2016," tulis akun @official puteriindonesia.

Selain itu dalam keterangan foto tersebut juga mengungkapkan dedikasi yang pernah ditorehkan oleh Jean akan selalu diingat dan dikenang.

Kabar duka ini mengejutkan banyak pihak. Netizen pun ramai turut memberikan ucapan belasungkawa.

"Ah serius ini? bahkan aku blm sempet ketemu @officialputeriindonesia Rest in Peace," tulis audrygabrielle.



“God created you to be in the world. You are in the world to fulfil a specific mission.” ― Lailah Gifty Akita, Beautiful Quotes MUA by : Boy Maatita Lokasi : Baguala Resort & Spa Photo by Bung Jim

"Rest In Peace "Putri Indonesia Maluku 2016 Jean Trifena Patty" Terima kasih sudah memberi kebanggaan untuk maluku.... Selamat jalan Putri Maluku...... Semoga di terima di sisi Tuhan yang maha kuasa dan keluarga yang di tinggalkan di beri penghiburan," ungkap akun ciptowattimena.

"Innalillahi wainnailaihi rojiuun,semoga khusnul khotimah," tulis khaty_solgapoor.

Perlu diketahui dalam ajang bergengsi Puteri Indonesia 2016 Jean berhasil mendapatkan gelar sebagai gelar Puteri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)