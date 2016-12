Lima Tingkat Sukses Pribadi, Manakah Pilihan Anda?

Oleh Syamsul Arifin, SKM. MKKK

Praktisi dan pengajar K3 Balikpapan

syamsul.arifin@yahoo.com



Syamsul Arifin

SETIAP manusia mau sukses. Tapi apa sebenarnya kesuksesan itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesuksesan sebagai keberhasilan atau keberuntungan.

Kamus Oxford mendefinisikan sukses sebagai the accomplishment of an aim or purpose (tercapainya suatu tujuan).

Sedang kamus Merriam-Webster memberikan salah satu definisi sukses yaitu favorable or desired outcome; also: the attainment of wealth, favor, or eminence (hasil akhir yang disukai, bisa berupa tercapainya kesejahteraan, kebaikan, atau kedudukan).

Zig Ziglar, dalam bukunya Born to Win mengatakan bahwa sukses tidak bisa didefinisikan dalam satu kalimat, tapi bisa berupa banyak hal.

Saya sepakat, memang sulit mendefinisikan makna kesuksesan.

Setiap pribadi bisa beragam dalam menginterpretasikan suksesnya masing-masing. Karena itu, bisa jadi tidak ada satu definisi sukses yang cocok untuk semua orang.

Namun, penulis coba membuat tingkatan atau tangga-tangga kesuksesan. Ada 5 tingkat kesuksesan dalam opini saya. Mari kita bahas mulai dari tangga yang paling bawah.

5. Materi

Ini adalah indikator paling umum yang dipakai kebanyakan orang.