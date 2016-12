Beri Hadiah Spesial, Eva Celia Bikin Sophia Latjuba Speechless

TRIBUNKALTIM.CO - Eva Celia, putri pertama Sophia Latjuba baru-baru ini memberikan hadiah spesial untuk sang ibunda.

Saking spesialnya, hadiah yang diberikan Eva ini membuat Sophia tak dapat berkata-kata.

Dalam momen akhir tahun ini rupanya Eva memberikan hadiah berupa cincin yang sangat indah.

Cincin ini sendiri diberikan Eva sebagai bentuk penghargaannya terhadap Sophia yang telah menjadi ibu terbaik baginya.

Melalui postingan di Instagramnya, @sophia_latjuba88 mengunggah foto yang memperlihatkan penampakan cincin beserta kartu ucapan dari Eva.

Isi kartu ucapan tersebut yakni, "Mama, ini hanya barang kecil dariku untuk menunjukkan seberapa besar aku menghargaimu. Terima kassih banyak telah menjadi ibu terbaik yang pernah ada. Salam cinta, Eva," tulis Eva.

Postingan ini dibarengi pula dengan caption yang dituliskan Sophia yang mengaku dibuat tak bisa berkata-kata.

"Saya tak bisa berkata-kata. Saya ibu yang sangat beruntung. Mami mencintai kamu selamanya," tulis Sophia.

Tak pelak postingan Sophia ini membuat netizen baper dengan hadiah yang diberikan putri sulungnya ini.

"Ya ampun aku terharu ibu hebat," tulis akun oca_jafraconsultant.

"That really so sweet ...@evacelia you are a good dautgher," ungkap akun erniananta.

"Nice writings but the beautiful ring is the nicest one. You are a blessed mom indeed. @sophia_latjuba88 stay cool and humble," komentar akun louisa_charlin. (*)