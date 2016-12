Inilah Jadwal Pertandingan Premier League di Momen Pergantian Tahun

TRIBUNKALTIM.CO - Premier League pekan ke-19 akan tersaji di malam menjelang pergantian tahun 2017.

Pemuncak klasemen sementara, Chelsea, setelah sukses menorehkan sejarah klub dengan kemenangan 12 laga beruntun bakal berhadapan dengan Stoke City di Stamford Bridge, Sabtu (31/12/2016) pukul 22.00 WIB.

Setelah malam pergantian malam tahun baru waktu Indonesia, Liverpool dan Manchester City akan bertarung di Stadion Anfield.

Sementara Manchester United juga akan berlaga menghadapi tim promosi Middlesbrough di Old Trafford yang sekaligus menjadi hari perayaan ulang tahun legenda Sir Alex Ferguson.

Berikut jadwal pertandingan akhir tahun dilansir dari situs resmi Premier League:

Sabtu, 31 Desember 2016 pukul 22.00 WIB:

Burnley vs Sunderland

Chelsea vs Stoke City

Leicester vs West Ham United

Manchester United vs Middlesbrough

Southampton vs West Bromwich Albion

Swansea vs Bournemouth

Minggu 1 Januari 2017

Liverpool vs Manchester City (00:30 WIB)

Watford vs Tottenham Hotspur (20:30 WIB)

Arsenal vs Crystal Palace (23:00 WIB)