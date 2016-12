Wow, Ariel Tatum Jadi Sampul Majalah Pria Dewasa Edisi Desember, Bikin Netizen Batuk

TRIBUNKALTIM.CO - Ariel Tatum diketahui menjadi model sampul salah satu majalah pria dewasa Indonesia untuk edisi Desember 2016.

Dara berusia 20 tahun ini memang terkenal memiliki postur tubuh indah. Aktris muda ini dahulu diketahui mengawali kariernya sebagai model iklan.

Maka bukan hal baru lagi jika Ariel menjadi model sampul majalah.

Melalui postingan di Instagramnya, Ariel sendiri sebagai figur publik kerap mengunggah beragam aktivitas hariannya.

Salah satunya yaitu promosi seperti keterlibatan dirinya menjadi model seksi di majalah ini.

"Because confidence is sexy. So make sure to wear it daily!