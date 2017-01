Kabar Duka, Legenda Animator Disney Meninggal Dunia di Usia 106 Tahun

TRIBUNKALTIM.CO - Berita duka datang dari sosok legenda animator Walt Disney. Tyrus Wong kakek berusia 106 tahun ini dikabarkan telah menutup usia.

Tyrus merupakan seorang animator legenda yang menciptakan karakter tokoh utama bernama Bambi sebuah film animasi Klasik produksi Walt Disney.

Film animasi ini sendiri pertama kali diputar di bioskop di Amerika Serikat pada 13 Agustus 1942 silam.

Dalam film berjudul Bambi ini bercerita tentang persahabatan antara Bambi si rusa kecil dengan seekor kelinci imut.

Tokoh Bambi dalam film ini melakukan sebuah petualangan serta menceritakan latar kerajaan sihir.



Bambi yang dirilis tahun 1942. (Disney)

Dilansir melalui laman Metro.co.uk, berita duka ini disampaikan oleh keluarga besar Tyrus melalui sebuah pernyataan di akun media sosial Facebook.

"Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tyrus Wong telah meninggal dunia. Tyrus meninggal dengan tenang di rumahnya dikelilingi oleh anak-anaknya yakni Kim, Kay dan Tai-Ling. Ia menutup usia di umur 106 tahun," tulis pernyataan tersebut.

Tyrus sendiri merupakan pria kelahiran Tiongkok pada tahun 1910 silam. Tyrus memilih pindah ke Amerika bersama ayahnya pada tahun 1919.



Setelah menetap di Amerika, Tyrus belajar di Otis Art Institute, Los Angeles.

Pada tahun 1938, ia mulai bergabung dengan Walt Disney Studio, dimana ia membantu menggambar sketsa tokoh Mickey Mouse.

Sementara itu berdasarkan keterangan Walt Disney Family Museum menjelaskan, Tyrus mulai menjadi animator utama setelah mendengar informasi mengenai Disney yang akan memproduksi film Bambi.



Usai mendapatkan info tersebut Tyrus langsung membuat beberapa gambar rusa, dan akhirnya karyanya terpilih menjadi tokoh utama film klasik berjudul Bambi ini.

Karya Tyrus ini kemudian mendapatkan apresiasi lantaran hasil karyanya masih memberikan pengaruh di dunia film animasi hingga hari ini.

Setelah bekerja di Disney, Tyrus juga pernah bekerja di Warner Brothers studio, ia juga menghasilkan karya dalam film animasi berjudul seperti The Sands of Iwo Jima, Rebel Without A Cause dan The Wild Bunch.

Pada tahun 1968 kakek ini memilih untuk pensiun dari dunia animator, namanya sendiri baru diangkat masuk dalam daftar tokoh Legenda Disney pada tahun 2001 lalu.

Sementara itu pada tahun 2013 lalu Museum Disney Family telah memajang hasil karyanya dengan mencantumkan tulisan Karya Tyrus Wong.