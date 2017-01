Lima Hari Pemutaran, Film Cek Toko Sebelah Raih 500.000 Penonton

TRIBUNKALTIM.CO - Sejak dirilis pada 28 Desember 2016, film drama komedi Cek Toko Sebelah berhasil meraih 500.000 penonton atau pelanggan.

Istilah pelanggan digunakan oleh Ernest selaku sutradara film tersebut karena mengibaratkan film yang diputar di gedung bioskop itu toko yang dibuka.

Perolehan penonton itu diungkapkan oleh Ernest, yang juga main dalam film tersebut. ketika ia diwawancara di Mega Bekasi XXI, Jawa Barat, tempat acara menonton bareng film itu pada Minggu (1/1/2017) sore.

"Per kemarin itu 445.000-an (penonton), empat hari tayang. Hari ini (hari kelima pemutaran), 500.000-an udah sih, tadi per siang ini, per jam tiga (pukul 15.00 WIB) tadi," terang Ernest.

Melihat angka itu, ayah dua anak ini mengaku optimistis bahwa film CTS akan mampu menembus angka satu juta penonton.

"Satu juta (penonton) sih, secara di atas kertas ya, udah bisa dibilang hampir pasti di tangan, karena melihat tren penjualan (tiket) kan. Jadi, enggak muluk-muluk, satu juta sih kalau lihat grafiknya ya," ujarnya.

Ernest pun menargetkan, dalam tiga atau empat hari ke depan, CTS akan bisa mengumpulkan satu juta penonton.

"Tinggal masalahnya bisa satu koma berapa (juta), ya itu tergantung dari banyak hal. Orang share atau enggak ceritanya ke temen-temennya. Biasanya, kalau film udah di minggu kedua ketiga itu, kami udah enggak bisa promosi banyak," katanya.

"Itu udah tergantung sama mouth to mouth aja, dari rekomendasi temen ke temen, grup BBM atau WhatsApp. Kalau itu positif, mungkin masih bisa berjalan sampai (akhir) Januari (2017)," ucapnya. (Kompas.com)