Tak Tahu Lagunya Dijadikan Soundtrack Film, Anji Tulis Komentar di Postingan Nikita Willy

TRIBUNKALTIM.CO - Nikita Purnama Willy belum lama ini ada mengunggah sebuah cuplikan video film terbarunya berjudul From London to Bali.

Dalam cuplikan film yang mengambil syuting di London, Inggris dan pulau Dewata Bali ini menggunakan lagu milik Anji berjudul Dia.

Anehnya, Anji mengaku tidak mengetahui jika lagu miliknya ini dijadikan soundtrack dalam film bergenre komedi romantis itu.

Rasa ketidaktahuan Anji ini dituangkan dalam kolom komentar cuplikan video yang diunggah Nikita di akun Instagramnya.

Anji menuliskan "Eh jadi soundtrack ya? Aku ga tauuuu."

Komentar @duniamanji ini kemudian di respon dengan bijak oleh Nikita, "@duniamanji haha loh? Love this," tulis @nikitawilltofficial94.

Hasil komentar Anji yang merasa tidak diberitahu lagunya dijadikan lagu soundtrack ini kemudian diunggah oleh akun gosip @noona_bigos.

"Lagunya dijadiin Ost, tapi dia ga tau ?! dia komen, tapi dibales sama mpok nikwil dg bijak. yg penting ga nyolong karya orang aja, trus diakui jadi karya sendiri soalnya ada tetangga sebelah, suka nyolong, eh pas ketahuan, buru2 dihapus barang buktinya, bhaaaaak," tulis noona_bigos.

Sejauh ini tidak diketahui bagaimana kelanjutan komentar Anji, mantan suami Sheila Marcia terkait lagu miliknya yang dipakai tanpa sepengetahuannya.

Perlu diketahui film persembahan Starvision Plus ini baru akan dirilis pada 9 Februari 2017 mendatang.

Film ini diperankan oleh Ricky Harun, Jessica Mila, Nikita Willy, Kevin Julio, Ariel Tatum dan masih banyak lagi. (*)



Check out the full trailer video FROM LONDON TO BALI on youtube https://youtu.be/35jO8GT1GGI