Pedagang Gorengan Ini Sekarang Jadi Artis Ternama, Rumah Barunya Pakai Lift

TRIBUNKALTIM.CO - Siapa yang tak kenal dengan Denny Cagur?

Host terkenal yang juga jago melawak ini kini telah berhasil menjadi salah satu artis yang sukses dan punya nama di kalangan masyarakat Indonesia.

Denny yang baru saja melaksankan ibadah umroh bersama keluarga besarnya ini juga termasuk dalam daftar artis yang memiliki materi berlimpah.

Hal tersebut terbukti dari rumah mewah yang baru saja ditempati olehnya bersama istri dan anak.

Pada tahun 2016 lalu, Denny memang baru saja menempati rumah mewah yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Hunian Denny tersebut bahkan disebut-sebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas tak biasa dan jarang ditemukan di rumah-rumah artis pada umumnya, yakni lift.

Kediaman Denny ini bergaya modern classic yang dibangun di atas tanah seluas 1000 meter persegi.

Netizen yang menyaksikan rumah mewah Denny Cagur pun justru salut dan memberikannya pujan.

"mantap emg bg deny . tetep ga prna smbong,"

"Ini baru artist yg tidak terlalu bnyak bacot tapi terbukti keberhasilannya.... siiiipppppp, just good for you,... god bless you."