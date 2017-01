Setelah Bergelut di Dunia MC, Wanita Ini Jajal Dunia Tarik Suara untuk Kampanyekan Save Orangutan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA – Dikenal sebagai pembawa acara atau MC, Maya Soda mencoba peruntungan di dunia tarik suara.

Ia merilis single lagu berjudul Ku Bukan Orangutan, diciptakan Edang Raes, dan produksi oleh Sani Musik.

Lagu dan video klip lagu ini telah rilis ke masyarakat pada hari pertama di tahun baru 2017, yang disupport oleh 33 radio dangdut se Indonesia

"Terjun ke dunia musik sesuatu yang diimpikan, tapi nyanyi bergenre dangdut tidak pernah terbayangkan," katanya, Selasa (2/1/2017).

Namun, kata dia banyak yang support dan menikmati prosesnya, akhirnya aku mencintai musik dangdut.

Sebelum terjun ke dunia music profesional, kesibukan Maya Soda menjadi Master of Ceremony MCdan Presenter di berbagai acara baik on air maupun off air.

Proses pengambilan gambar videoklip mengambil latar belakang hutan, menceritakan seorang wanita yang sedang sakit hati, tiba tiba tersesat di hutan lalu diselamatkan oleh orang hutan.

"Dalam lagu ini,dalam rangka kita ikut berpartisipasi mengkampayekan Save Orangutan, karena orangutan binatang asli Indonesia yang terancam punah," katanya. (*)