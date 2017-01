Stefano Lilipaly Bakal Jadi Ayah, Ini Testimoni Bahagianya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar gembira datang dari pemain andalan Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly.

Sebab, di awal tahun 2017, pasangan Stefano Lilipaly dan Carmen Rowena itu sebentar lagi akan dikaruniai anak pertamanya.

Lilipaly mengumumkan kabar bahagia tersebut melalui akun Instagram-nya.

Di akun Instagram-nya, pemain 26 tahun itu mengunggah sebuah foto dengan gambar bantal yang bertuliskan ' You are my most favorite person in the world' dan sepatu bayi.

Kabar itu semakin diperkuat dengan keterangan foto yang dituliskan pemain yang memperkuat klub Belanda, SC Telstar.

"Untuk malaikat kecilku, dengan sepatu - sepatu ini, semoga kamu siap untuk melangkahkan kakimu di dunia yang besar ini," tulisnya.

Tak hanya itu, sang istri pun juga melakukan hal yang sama dengan mengunggah gambar yang serupa.

Dalam akun Instagram-nya itu, Rowena pun menuliskan ungkapan kebahagiannya.

"Satu tambah satu sama dengan tiga," tulisnya.

Mengetahui kabar gembira tersebut para neizen pun langsung memberikan ucapan kepada pasangan yang saling kenal pada tahun 2014 silam.

"Selamat pasangan favorit saya," tulis akun adzroatika.

"Selamat Fano," tulis akun taniamiaa.

"Selamat bro,' tulis akun qinoy89.

"daddy lili and mommy carmen," tulis akun dynasti.94. (Tribunnews.com)