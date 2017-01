Bintang-bintang Panggung Pelantikan Urung Tampil, Jelang Pelantikan Donald Trump

TRIBUNKALTIM.CO, NEW YORK - Jelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, sejumlah bintang panggung pelantikan tersebut urung tampil.

Grup paduan suara Mormon Tabernacle Choir menjadi satu yang dijadwalkan tampil dalam upacara pelantikan pada 20 Januari mendatang itu.

Namun, kabarnya ada anggota Mormon Tabernacle Choir yang mendadak hengkang setelah grup paduan suara populer Amerika Serikat itu dijadwalkan tampil.

Seorang anggota Mormon Tabernacle Choir, Jan Chamberlin, mengaku dirinya keluar dari grup tersebut karena penolakannya terhadap Trump.

Menurutnya, tampil bernyanyi untuk Donald Trump artinya mendukung fasisme dan kezalima yang menurutnya sarat dalam kampanye Trump.

"Pokoknya saya ogah menabur bunga untuk kembaran Hitler itu. Apalagi menyanyi untuknya," tambah Jan Chamberlin.

Juru bicara Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, gereja yang menaungi grup paduan suara itu, mengatakan penampilan Mormon Tabernacle tak mewakili dukungan politik terhadap Trump.

Mormon Tabernacle Choir merupakan grup paduan suara yang telah tampil di beberapa upacara pelantikan kepresidenan Amerika Serikat.

Penolakan untuk tampil juga datang dari kelompok penampil lainnya, yaitu kelompok tari The Rockettes.

Sejumlah anggota The Rockettes menyampaikan penolakannya untuk tampil dan ingin keluar dari grup lewat media sosial.

"Rasanya mengerikan jika harus tampil untuk pria yang mendukung hal-hal yang justru kita lawan," demikian pendapat seorang anggota The Rockettes. (The Guardian/CNBC/Tribunnews.com, Ruth Vania)