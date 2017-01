Foto Bareng Pria Bule, Cinta Laura Digoda Netizen, Sweet Couple!

TRIBUNKALTIM.CO -- Menyambut tahun baru 2017, melalui akun Instagramnya Cinta Laura kembali sukses membuat netizen penasaran.

Jika sebelumnya netizen dibuat penasaran dengan perannya di film Hollywood berjudul The Ninth Passenger.

Kali ini Cinta berhasil membuat netizen penasaran dengan pamer foto bareng sosok pria bule.

Meskipun hanya menuliskan caption 2017 dengan menggunakan emoticon.

Namun raut wajah Cinta dan pria bule disampingnya menampilkan senyuman terbaik.

Tak ayal netizen dibut penasaran dan adapula yang mengoda Cinta dengan menduga jika lelaki bule yang mengenakan kemeja berwarna putih di sampingnya merupakan kekasih barunya.

"Is he your boyfriend @cintalaurakiehl?," tanya akun khiyarc.







"Siapa itu cinta? Pacar baru ya, " tulis akun desy_rizall_adhilla.

"Ciee Cintaaa Kalo beneran ini your new boyf, serasi, cocok banget! ini yang paling cakep daripada yang dulu2. Semoga baik2 aja, awet hubungannya, dan ga putus2 lagi," ungkap akun radhitiared.

"Tahun baru pacar baru," komentar akun erlice_tiyani.

"Cihuyyyy ka cinta," tulis akun anitaarisa.

"Hem. Sweet couple haha," ungkap akun salsadhia_. (*)