Pamer Fashion Branded, Netizen Salah Fokus dengan Caption Syahrini yang Belum Move On

TRIBUNKALTIM.CO -- Mengawali tahun baru 2017, penyanyi cetar Syahrini terpantau masih berada di luar negeri.

Melalui akun Instagramnya wanita yang memanggil dirinya Princess Syahrini ini kembali mengunggah foto kekiniannya selama berlibur di negeri Paman Sam.

Kali ini dalam postingan terbarunya, Syahrini mengunggah gaya fashion-nya yang seperti biasa, selalu branded!

Tampak dalam foto tersebut penyanyi berusia 34 tahun ini mengenakan jaket kulit merk Gucci.

Dilengkapi tas jinjing Hermes berwarna merah, serta sepatu boot merk Stuart Weitzman selutut.

Kini netizen bukan tertarik dengan gaya fashion serba mewah yang dikenakan Syahrini.

Namun netizen justru salah fokus dengan keterangan foto yang dituliskan oleh Syahrini.

"Someday, You Will Find The One, Who Will Watch Every Sunrise With You Until The Sunset Of Your Life. #PrincesSyahrini #LasVegas_1_2Januari2016," tulis princessyahrini.







Memang caption di atas terkesan biasa saja, sekadar kutipan mengenai pasangan hidup.