Unggah Foto Perayaan Ulang Tahun Sang Buah Hati, Stuart Collin Bikin Netizen Mewek

TRIBUNKALTIM.CO - Stuart Collin baru-baru ini mengunggah foto perayaan ulang tahun anak semata wayangnya yakni Arkana Rafif Bisyari.

Pada postingan aktor tampan kelahiran Inggris 26 tahun silam ini kembali menarik perhatian netizen.

Dalam postingan tersebut Stuart mengunggah foto sang buah hati sedang duduk dikelilingi oleh kue dan riasan balon pada perayaan ualng tahun pertamanya.

Meskipun telah bercerai dari Risty Tagor beberapa bulan lalu yang telah melahirkan darah dagingnya bernama Arkana Rafif Bisyari. Namun Stuart masih mengunggah foto perayaan hari bahagia anaknya disertai doa serta ucapan yang membuat netizen terharu.

"Hai, hari ini anak daddy sama mama @ristytagor ulang tahun yang pertama. semoga nanti tumbuh jadi anak yang soleh, yang berbakti sama kedua orang tuanya, sehat selalu, jadi anak pintar dan semuanya yang terbaik buat arka. daddy tau Arka bakal tumbuh jadi anak yang kuat. :) dari dalem perut aja udah dapet cobaan yang besar," tulis @stuartcollin.







Lanjut Stuart tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mantan istrinya yang dinikahinya pada tahun 2015 lalu.

"Thank you mama yang udah capek merawat Arka dari perut sampe umur 1 tahun sekarang ini. so sorrryy gak bisa sama-sama di momen ini. well, once again happy birthday baby panda," ungkap Stuart.

Tak ayal postingan berisi ucapan dan doa ini ramai dikomentari kalangan netizen yang dibuat mewek.

"Kok mewek ya baca caption bang stu @stuartcollin kuat ya bang, insyaallah segera diberi jawaban atas semua doa2nya selama ini," komentar akun nungkyapri.

"Sedih baca captionya@yunipurwanti1067," ungkap akun noerindamauliddah.

"Ko aku bacanya sedih," tulis akun frd.awly96.

Tak sedikit pula netizen menyampaikan agar Stuart dan Risty segera rujuk demi sang buah hati.

"Rujuk lagi aja @stuartcollin sama risty.demi anak," ungkap akun "inarosediana0101. (*)