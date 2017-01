Kisah Manusia Pertama yang Berhasil Terbang, Kostum Burung Ciptaannya Menginspirasi Lahirnya Pesawat

TRIBUNKALTIM.CO -- Tahukah Anda siapakah manusia pertama yang mengembangkan wahana penerbangan di dunia?

Sosok itu ternyata Abbas Ibn Firnas (810-887 M), seorang polymath yang ahli pada bidang matematika, astronomi, fisika, dan penerbangan yang hadir pada abad ke-9.

Ia pun berhasil melakukan uji terbang dengan alat ciptaannya tersebut.

Jauh sebelum Orville dan Wilbur (Wright bersaudara) berhasil menerbangkan pesawat pada tahun 1903, ternyata Abbas Ibn Firnas telah lebih dulu mengembangkan prinsip-prinsip penerbangan.

Hal tersebut diungkapkan sejarahwan bernama Phillip K. Hitti yang ditulis dalam History of the Arabs, “Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying.”

Sebelum menerangkan lebih jauh, yang menjadi catatan dalam tulisan ini adalah bahwa pengertian manusia pertama di sini berlaku umum, yakni mencakup siapa pun yang berhasil terbang menggunakan alat apa pun serta tidak harus berupa pesawat terbang seperti yang ada saat ini.

Abbas Ibn Firnas berhasil terbang menggunakan glider, yang merupakan sebuah alat terbang sederhana yang dilengkapi sayap.

Namun demikian, Wright bersaudara tetap merupakan penemu sekaligus penerbang pesawat terbang pertama.

Alat penerbangan yang diciptakan Abbas Ibn Firnas memang terbilang masih sederhana.

Namun begitu, keberhasilan Abbas Ibn Firnas menguji dan menerbangkan alat ciptaannya itu pada tahun 852 memberi inspirasi kepada ilmuwan-ilmuwan lainnya untuk mengembangkan konsep alat angkut udara yang kita kenal dengan pesawat terbang.