Kunci dari Langgengnya Pernikahan: Istri yang Bahagia

TRIBUNKALTIM.CO - Kerusakan sebuah hubungan pernikahan rupanya disebabkan oleh berbagai hal, termasuk perselingkuhan.

Namun, ternyata ada satu kunci yang dapat membuat semua pernikahan menjadi langgeng dan untungnya kunci ini tidak sulit.

Harry Benson, seorang pakar hubungan dan ketua penelitian untuk Marriage Foundation, adalah salah satu yang mengetahui dan menerapkan kunci ini dalam hubungannya.

Kini, dia memiliki pernikahan yang lebih bahagia, kuat, dan menyenangkan daripada sebelumnya.

"Rumusnya sangat sederhana: istri bahagia, hidup pun bahagia. Ini adalah pepatah yang didukung oleh penelitian dan telah menyelamatkan pernikahan saya sendiri,” kata Benson.

Untuk membuktikan rumus ini, Benson dan istrinya pun memulai sebuah penelitian terhadap 300 ibu yang kemudian dipublikasikan dalam buku What Moms Want (And Dads Need to Know).

Ternyata, setengah dari para ibu yang kini bahagia dengan hubungan mereka pernah merasa tidak bahagia. Bahkan, seperempat merasa sangat tidak bahagia sebelumnya.

Nah, apa yang kemudian membuat mereka menjadi bahagia?

Benson dan istrinya menemukan jawabannya melalui wawancara.

Para ibu mengatakan bahwa di samping pertemanan, suami yang tertarik dengan dirinya, dengan anak-anaknya, dan bersikap baik adalah alasan mereka merasa bahagia.

Sebaliknya, para ibu tidak memprioritaskan kemampuan suami untuk mencari uang maupun tampil kuat dan seksi.

Menariknya, Benson juga mendapati bahwa ketika ibu merasa bahagia, anggota keluarga lainnya pun bahagia, terutama ayah.

Dari sana, dia pun menyimpulkan bahwa kunci dari pernikahan yang bahagia adalah suami yang mampu membuat istri senang dan tahu apa yang diinginkan.

“Itulah yang perlu ayah tahu, dan formula yang sederhana ini adalah kunci untuk pernikahan yang bahagia dan langgeng,” kata Harry. (Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja)