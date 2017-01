Mesra Bersama Sang Ayah di London, Pevita Pearce Digodain Netizen: Kenalin Mertua Gue

TRIBUNKALTIM.CO -- Jarang mengunggah foto kedua orangtuanya, baru-baru ini Pevita Pearce memamerkan foto kemesraan bersama sang ayah.

Melalui akun Instagramnya tampak Pevita sedang dirangkul seorang pria saat sedang berada di Bandara Internasional Heathrow London, Inggris.

Sosok pria bule yang mengenakan sweater warna krem serta mengenakan kacamata ini merupakan ayah Pevita. Hal ini diketahui melalui caption yang dituliskan pemeran Hayati dalam film berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wjick.

"Will always be daddy's little girl," tulis Pevita.







Mengutip dari Wikipedia, Ayah Pevita diketahui bernama Bramwell Pearce berasal dari Inggris, sedangkan ibunya bernama Ernie Auliansari berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Beberapa hari terakhir Pevita memang diketahui sedang liburan di Benua Eropa, seperti mengunjungi Paris.

Selama berlibur tak lupa Pevita menyambangi negara kelahiran sang ayah yakni Inggris dengan mengabadikan momen berfoto bersama sebelum bertolak dari Inggris.

Sejak diunggah beberapa jam yang lalu tak ayal postingan ini ramai dikomentari netizen.

Tak sedikit netizen justru menggoda Pevita dengan menyebut ayah Pevita dengan panggilan mertua.