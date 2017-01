Siap-siap Guru Pindah ke Daerah, Pemprov Janji Siap Tanggung Gaji Guru Non-PNS

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Anjas Pratama, Rafan A Dwinanto, Rudy Firmanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Nasib pegawai dan guru honor (non PNS), khususnya guru SMA dan SMK akhirnya mulai ada kejelasan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi kepada wartawan menyatakan menjamin tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) guru non PNS.

Pegawai non PNS ini dikategorikan ada dua, yakni tenaga non PNS di SKPD lingkup pemprov), dan tenaga non PNS di kalangan guru sekolah negeri.

Rusmadi mengatakan, Pemprov tidak akan melakukan penghentian massal tenaga honor. Diketahui sejak 2016, ada sekitar 5.099 tenaga honor di lingkungan pemprov, dan hingga Januari 2017 tersisa 4.771 pegawai.

Ini membuat hanya ada 369 pegawai honorer saja yang tidak dipekerjakan kembali.

"Tidak benar kalau pemprov melakukan PHK besar-besaran. Selisih ini, ada sekitar 369 orang, tidak diperpanjang, karena tidak sesuai kompetensi," ujar Rusmadi.

Meskipun menyatakan tidak akan melakukan penghentian massal, menurut Rusmadi ada amanat UU yang nantinya diterapkan pemprov pada 2018, yakni pegawai honor di lingkungan pemprov disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan.

Sementara, untuk tenaga honor kalangan guru, Rusmadi pun menjamin seluruhnya ditanggung Pemprov Kaltim hingga beberapa waktu ke depan.

Artinya sampai pemkab/kota siap dan bersedia menganggarkan dana untuk guru honor di daerah masing-masing.