VIDEO -- Rilis Video Klip Amazing Day, Coldplay Tampilkan Tari Topeng dan Saman dari Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO -- Netizen Indonesia baru-baru ini dibuat heboh dengan video klip baru band asal Inggris yakni Coldplay yang berjudul Amazing Day.

Bukan tanpa alasan, pasalnya di dalam video klip Coldplay ini menampilkan cuplikan tarian tradisional Indonesia.

Meskipun telah dirilis sejak 4 Desember 2015 lalu, namun baru awal tahun 2017 Coldplay merilis video klip lagu ini.

Sebelum merilis video klip Amazing Day, pada (19/11/16) lalu Coldplay meminta para penggemarnya yang ada di seluruh penjuru dunia untuk mengirimkan video yang terjadi di sekeliling mereka dengan durasi 20 detik.

Para penggemar kemudian diminta untuk mengunggah video yang telah direkam di akun Instagram dengan menyertakan lokasi serta #ColdplayAmazingDay.

Dari ribuan video yang telah dikirimkan oleh para penggemar Coldplay yang ada di seluruh dunia, video klip yang dikirimkan dua netizen asal Indonesia terpilih masuk kedalam video klip Amazing Day yang berdurasi 4:33 detik.

Dua video tarian tradisional Indonesia yang terpilih yaitu Tari Saman dari Aceh serta Tari Topeng khas Malang, Jawa Timur.

Dan kini baru-baru ini Colplay mengunggah hasil akhir video klip tersebut di akun Facebook resmi Coldplay.

Tampak dari video klip Amazing Day, Tari Saman muncul pada durasi ke 1:50. Kemudian disusul pada menit ke 2:45 Tari Topeng khas Malang tampil.

Sejak diunggah tak pelak video ini mendapatkan respon postif dari pengemar Coldplay di Indonesia yang mayoritas mengungkapkan terima kasih.

Seperti yang disampaikan akun Tri Mulyono, "Thanks coldplay has brought culture and natural beauty of Indonesia."

"Amazing !! Tari Kebudayaan dan keindahan alam indonesia juga di abadikan.. thanks Coldplay.. i love indonesia," komentar akun Nurul-NurulHidayah. (*)