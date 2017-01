Batasi 2 Tamu di Ultah Bilqis, Ayu Ting Ting Disindir Netizen: Dikira Undangan Wisuda?

TRIBUNKALTIM.CO -- Sempat merayakan hari ulang tahun (ultah) putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak di Tanah Suci Mekkah, pedangdut Ayu Ting Ting dikabarkan akan menggelar perayaan acara ulang tahun Bilqis pada 8 Januari 2017 mendatang.

Hal ini diketahui setelah akun gosip @nen_jepret mengunggah penampakan foto undangan ulang tahun Bilqis.

Tampak pada undangan yang bertema putri-putri Kerajaan Disney. Bahkan tertulis nama "Princess Bilqis" pada tulisan di undangan tersebut.

Rencananya acara ultah ini akan digelar di Hotel Margo Ballroom, Depok.

Seolah tak bisa jauh dari pemberitaan negatif, lagi-lagi undangan ultah Bilqis yang ke-3 tahun ini menuai beragam komentar pedas netizen.

Terdapat dua hal yang disoroti netizen, pertama yakni penggunaan bahasa Inggris pada undangan tersebut serta pembatasan jumlah tamu undangan.

Pada undangan ini Ayu menentukan agar teman-teman Bilqis yang hadir mengenakan pakaian sesuai tema yang telah ditentukan.

Namun netizen mengomentari negatif undangan ini lantaran penulisan bahasa Inggris yang dirasa ambigu.



Undangan ulang tahun ke-3 anak Ayu Ting Ting, Bilqis.

Kalimat 'Dresscode for kids: Use Character Costume' yang tertera di undangan ini dianggap kurang tepat. Yang mana seharusnya lebih tepat menggunakan kata wear dan bukanlah use.

Selain itu ramai netizen yang mengomentari perihal pembatasan bagi tamu undangan yang hadir.