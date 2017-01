Tren 2017, Hotel-hotel Dibangun Tanpa Lobi

TRIBUNKALTIM.CO -- Pada 2017 diprediksi akan menjadi tahun penghilangan lobi tamu untuk lebih menciptakan ruang sosial lebih luas. Namun, bagaimana implementasinya?

Beberapa pihak mengatakan penghilangan lobi tergantung dari gaya hotel yang ingin dibawa. Artinya wacana tersebut belum tentu akan diikuti oleh hotel-hotel di seluruh dunia.

Hal ini sangat tergantung dengan segmen hotel. Pada segmen menengah, lobi bukan merupakan fokus inti.

"Hotel-hotel baru kami memiliki lobi-lobi lebih besar dibandingkan hotel kami terdahulu. Kami masih memiliki meja tamu depan, tetapi dirancang dengan baik dan lebih terintegrasi dengan keseluruhan ruang," jelas EVP of Bran Strategy and Managemen WoodSpring Hotels Mike Varner.

Penghilangan lobi hotel dinilai Varner belum akan terjadi dalam waktu dekat lantaran orang-orang masih suka dengan atmosfer lobi yang dianggap seperti kafe sehingga nyaman untuk bersosialisasi dan berinteraksi.

Namun, seiring berjalannya waktu, Varner yakni teknologi akan menggantikan interaksi antar-muka yang secara tradisional terjadi di meja tamu.

Meski demikian, dia masih berharap orang-orang akan mendambakan interaksi di lobi dengan cara berbeda.

Hal berbeda disampaikan SVP desain dan pengembangan La Quinta Inn & Suites Krishna Paliwal.

Menurut dia, penghilangan lobi hotel merupakan upaya penciptaan pengalaman lebih personal kepada para tamu.

La Quinta Inn & Suites diakui Paliwal memiliki konsep meja tamu bergaya kapsul yang saat ini terus populer di sektor perhotelan.

Bukaan dalam konsep itu memberikannya rasa interaktif untuk melangkah dari belakang meja untuk menyapa tamu dan memberikan kenyamanan sebagai bagian dari pengalaman 'Here for You' para tamu.

"Karena kami terus mengikuti tren ini pada 2017 maka kami berharap agar ada material yang lebih unik dan kreatif. Dengan begitu, rancangan dan kerumitan desain bergaya kapsul ini mampu dimasukkan ke dalam hotel kami," tambah dia.

Pendapat hampir sama juga dikemukakan oleh Senior Direktur Desain The Gettys Group Ben Nicholas yang menyatakan bahwa meja tamu di bagian awal masuk hotel akan terus menghilang.

Publik akan melihat meja depan tersebut akan dikonsep ulang dan memiliki banyak tujuan atau fungsi. Ini akan ada beberapa tamu yang lebih suka interaksi dengan manusia ketika check in ke hotel.

"Meja tamu yang dikonsep ulang juga akan mengambil tempat di lokasi berbeda. Memungkinkan dijadikan ruang publik sosial seperti bar dan kafe untuk menjadi impresi pertama tamu saat masuk hotel," pungkas Nicholas. (Ridwan Aji Pitoko)