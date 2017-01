Golden Globe akan Diwarnai Persaingan Sengit

Moonlight, La La Land, dan Manchester By The Sea mendominasi nominasi penghargaan Golde Globe.

TRIBUNKALTIM.CO - Penghargaan Golden Globe, yang kerap dipandang sebagai indikator film mana yang akan berjaya di Piala Oscar, akan digelar Minggu (8/1/2017) sore waktu Amerika Serikat.

Sejauh ini, La La Land adalah film yang paling banyak mendapat nominasi penghargaan tersebut, dengan tujuh posisi.

Berada di posisi selanjutnya adalah Moonlight (enam nominasi) dan Manchester By The Sea (lima nominasi).

La La Land, yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone, mengisahkan seorang pianis jazz dan seorang aktris yang mengejar mimpi ketenaran di Los Angeles.

Salah satu nominasi yang ditempatinya adalah kategori film komedi atau musikal terbaik. Pada kategori yang sama terdapat Florence Foster Jenkins, Sing Street, 20th Century Women, dan Deadpool.

Kategori lain untuk La La Land adalah naskah terbaik dan sutradara terbaik.

"Saya dibesarkan dengan film musikal Hollywood zaman dahulu dan yang saya inginkan adalah mengambil bentuk pembuatan film yang kita pikir ketinggalan zaman dan memutakhirkannya dan membangkitkannya untuk masa kini," kata sutradara Damien Chazzele kepada BBC.

Dalam acara penghargaan yang akan dibawakan Jimmy Fallon itu, kategori film drama tampaknya akan diperebutkan dengan sengit oleh Moonlight dan Manchester By The Sea.

Moonlight mengisahkan seorang pemuda gay kulit hitam yang bertumbuh dewasa di kawasan miskin Kota Miami, Amerika Serikat.

Sementara itu, Manchester By The Sea yang dibintangi Casey Affleck, Michelle Williams dan Lucas Hedges telah diberi predikat sebagai 'film terbaik tahun ini' oleh National Board of Review. (BBC Indonesia)