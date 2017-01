Inilah Film yang Pecahkan Rekor Film Pemenang Golden Globes Terbanyak

TRIBUNKALTIM.CO - Film La La Land berhasil memecahkan rekor dengan membawa pulang tujuh trofi Golden Globes 2017 yang dihelat di Beverly Hills, California, Minggu (8/1/2017).

Film ini mengalahkan rekor film pemenang Golden Globes terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) dan Midnight Express (1978).

Kedua film itu sebelumnya sama-sama meraih enam penghargaan.

La La Land sukses menang pada setiap kategori yang dinominasikan, termasuk film musikal/komedi terbaik.

Adapun "La la land" merupakan julukan bagi Hollywood, pusat industri perfilman Amerika.

Sang sutradara, Damien Chazelle, juga menang sebagai sutradara terbaik dan penulis skenario terbaik.

Kemudian dua pemeran utamanya, Emma Stone dan Ryan Gosling, masing-masing dinobatkan sebagai aktris dan aktor terbaik.

La La Land juga meraih penghargaan scoring terbaik dengan komposer Justin Hurwitz, serta lagu tema terbaik berjudul "City of Star" yang diciptakan oleh Benj Paek dan Justin Paul.

Film ini menceritakan kisah cinta pianis jazz bernama Sebastian (Ryan Gosling) dan calon aktris Mia (Emma Stone).

Mereka sama-sama berjuang meraih impian, ketika Sebastian memulainya dengan bermain piano di bar kecil. Sedangkan Mia terus mengikuti audisi bintang film.

La La Land yang dinaungi rumah produksi Lionsgate telah tayang perdana di Festival Film Venice tahun lalu dan mulai diputar di bioskop pada 16 Desember 2016 lalu. (Andi Muttya Keteng Pangerang)