Restoran Ini Tawarkan Makanan Gratis, Syaratnya Pengunjung Mau Berolahraga

TRIBUNKALTIM.CO - Sebuah kafe di London membagi-bagikan makanan gratis, dengan syarat pelanggan harus olahraga lebih dulu selama 6 menit.

Kafe bernama The Run For Your Bun yang merupakan bagian dari David Lloyd Clubs berharap dapat mendorong pekerja kantor yang kerap duduk seharian di kantor untuk lebih aktif saat makan siang.

Di bawah pengawasan pelatih, pelanggan yang lapar akan dibimbing untuk melakukan latihan intensitas tinggi HIIT pada sepeda statis dan treadmill, diikuti sit-up, squat, dan menekuk lutut.

Sebagai imbalannya, pelanggan dapat memilih paket menu gratis yang mencakup hidangan seperti burger dada ayam panggang dengan tomat, serta salad daun hijau dengan salmon asap atau keju panggang.

Kafe tersebut berharap mampu mendorong pelanggannya untuk melawan efek dari duduk seharian di kantor.

"Menurut penelitian kami, pekerja kantor menghabiskan hampir 90 persen dari waktu kerja untuk duduk dan menjadi tidak aktif, bahkan selalu makan siang di meja kerja. Masalah diperparah oleh semakin banyaknya aplikasi pengiriman makanan," kata pengurus restoran, Elaine Denton.

Walau begitu, restoran ini tidak mengharuskan semua pelanggan untuk melakukan olahraga terlebih dahulu. Ini hanya diperuntukan bagi mereka yang ingin makan gratis. (People/Kompas.com)