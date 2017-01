Untuk Apa Ya, Laudya Cynthia Bella Pesan Gaun Cantik Warna Peach Ini, Sang Desainer pun tak Tahu

TRIBUNKALTIM.CO - Belakangan ini, sempat beredar kabar kalau Laudya Cynthia Bella akan melepas masa lajang ditahun 2017.

Namun hingga kabar tersebut diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari yang bersangkutan.

Kali ini sebuah kabar kembali datang dari Bella.

Mantan kekasih Chicco Jerikho tersebut diketahui memesan sebuah gaun dari seorang desainer.

Sang desainer pun mengunggah penampakan gaun tersebut dalam akun Instagram @itsarfazhary.

"Belongs to ms @laudyacynthiabella still on progress cant wait!"

Tampak sebuah gaun dengan kombinasi warna peach dan pink dan foto tersebut.

Bahkan Bella pun mengungkapkan rasa bahagianya melihat gaun tersebut.

Artis berusia 28 tahun itu pun mengungkapkan rasa bahagia melalui kolom komentar.