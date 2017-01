Nih, Adik Rizky Febian, Putri Delina yang Juga Punya Suara Merdu, Lihat Selengkapnya Yuk

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Rizky Febian, putra sulung komedian Sule lebih dulu dikenal masyarakat dengan lagu hitsnya berjudul Kesempurnaan Cinta, kali ini sang adik bernama Putri Delina, ternyata juga miliki bakat suara emas juga lho.

Putri merupakan anak kedua Sule, gadis imut yang mengenakan hijab ini cukup populer di Instagram.

Bisa dikatakan Putri merupakan selebgram, hingga kini akun Instagramnya telah memiliki 88.200 penggikut.

Beberapa postingannya pun terlihat ia sering menerima endorse-an dari lapak-lapak online shop.

Kembali ke bakat Putri yang tak kalah dengan sang kakak.

Dalam beberapa vlog yang diunggah ke channel Youtubenya memperlihatkan dara yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini sering mengunggah video covernya.

Selain melalui vlog Delina juga kian dikenal masyarakat setelah masuk di acara Ini Talkshow yang dibawakan oleh sang ayah.

Saat tampil di acara talk show yang disiarkan stasiun tv lokal ini, Putri sempat pamer suara dengan menyanyikan lagu James Arthur berjudul Say You Won't Let Go.

Meskipun Putri hanya menyanyi dalam durasi yang sangat singkat namun, suara merdunya menuai beragam pujian.

Nah penasaran bagaimana suara emas Putri Delina anak Sule serta penampilannya yang imut ini.

Yuk simak video serta foto-fotnya berikut ini yang telah dirangkum tribunkaltim.co dari berbagai sumber.