Move On dari Justin Bieber, Selena Gomez Ketahuan Bermesraan Bareng Mantan Bella Hadid

TRIBUNKALTIM.CO -- Selena Gomez baru-baru ini kedapatan sedang bermesraan dengan penyanyi Abel Tesfaye yang juga dikenal sebagai The Weeknd.

Mantan kekasih Justin Bieber ini terlihat begitu nyaman menghabiskan waktu bersama Abel.

Keduanya tertangkap kamera paparazzi saat sedang makan malam di restoran Giorgio Baldi di Santa Monica, California, Amerika Serikat, pada Selasa (10/1/17) waktu setempat, seperti dihimpun melalui laman Etonline.com.

Tampaknya dua sejoli ini telah berhasil move on.

Seperti yang diketahui dua bulan usai putus dengan Bella Hadid adik kandung Gigi Hadid, kini The Weeknd berhasil move on dengan menumpahkan kemesraan di tempat umum bersama Selena Gomez.

Dalam foto yang tersebar luas di jagat maya ini memperlihatkan Selena mantan artis cilik Disney ini mengenakan celana jins biru dengan jaket hitam serta sepatu boot.

Selena tampak begitu mesra merangkul dan memeluk Abel. Tak hanya merangkul, pelantun lagu berjudul "Can't Keep My Hands to Myself" ini juga kedapatan mencium pipi Abel.

Meskipun keduanya belum berkomentar seputar hubungan asmara mereka, namun dari gambar-gambar ini terlihat seolah keduanya tengah menjalin hubungan asmara.

Apalagi Selena dan Abel kedapatan tengah berciuman bibir.

Kemesraan Selena dengan Abel ini tak pelak menimbulkan berita sensasional.



Seperti yang selama ini diketahui Selena Gomez berteman dekat dengan Gigi Hadid yang mana merupakan kakak model Bella Hadid. (*)