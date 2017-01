Tangkap Ular di Halaman Rumah, Farah Quinn Dianggap Wanita Pemberani

TRIBUNKALTIM.CO -- Farah Farhanah Quinn atau biasa disapa Farah Quinn merupakan seorang koki dan juga selebriti Tanah Air.

Dikenal sebagai sosok wanita yang gemar memasak, rupanya wanita yang menghabiskan masa kecil di Sumatera ini juga memiliki keberanian akan hewan reptil lho.

Hal ini terbukti melalui postingan Farah di akun Instagramnya baru-baru ini.

Awalnya usai melakukan jogging pagi hari, ibu beranak satu ini menemukan ular berwarna hijau di halaman rumahnya.

Melihat keberadaan hewan reptil ini Farah dengan beraninya menangkap ular hijau berukuran kecil ini. Saking kecilnya ular ini hampir menyerupai selang yang ada di rumput.

"Caught this little guy in the front yard abis lari pagi nangkep ular dihalaman ... imut sekali ya.. hampir mirip sama selang yang diatas rumput," tulis farahquinnofficial.







Keberanian wanita berusia 36 tahun ini tak ayal menuai pujian dari kalangan netizen.

Seperti komentar yang disampaikan akun lintangndaru, "Ihhh... mba farah..bener2 pemberani...aq aku udh gemeteran cm liat aja."

""Mantra" nya apa ya???? cool chef ... selain main api, jago main ulaaar," tulis akun bivbakingandcooking.

Adapula netizen yang mencoba memberikan perigatan untuk Farah Quinn agar berhati-hati.

"Mbak itu ularnya wrna hijo yahh,,aduhhh itu berbisa banget looo,,,sureeee!!!," ungkap akun santidoradaiiva. (*)