Unggah Foto Hasil Crop, Begini Cara Halus Maia Estianty Sindir Mantan Suami

TRIBUNKALTIM.CO -- Setelah berumah tangga selama 12 tahun lamanya, Maia Estianty dan Ahmad Dhani telah resmi bercerai pada tahun 2008 silam.

Usai bercerai hubungan mantan suami-istri ini diketahui tak terjalin dengan baik.

Apalagi setelah Ahmad Dhani memutuskan untuk menikahi Mulan Jameela, mantan rekan duo musik grup yang dibentuk Maia, kian memperkeruh hubungan mereka.

Bahkan baru-baru ini melalui postingan di Instagram, Bunda Maia sapaan wanita yang memiliki tiga orang putra berparas ganteng ini seolah menyindir mantan suaminya.

Dalam postingan tersebut Maia mengunggah foto tiga putranya yang lengkap mengenakan pakaian adat Jawa.

Foto tersebut diketahui diambil saat prosesi Tedak Siten, putra bungsu Ahmad Dhani dari istri mudanya Mulan Jameela.

Namun foto monochrome yang diunggah Maia ini merupakan hasil editan berupa crop (memotong) dari foto versi aslinya.

Versi asli foto tersebut yakni tidak hanya Al, El dan Dul saja yang ada di dalam frame foto tersebut. Namun terdapat pula Ahmad Dhani yang berdiri tepat di samping Dul.

Tak hanya sekedar crop foto, Maia juga seolah menyindir secara halus mantan suaminya dengan menuliskan caption pada postingannya.

"#myboys... Handsome !!!! Love you all!!!! @alghazali7 @elelrumi @duljaelani (sorry kalo di crop hahahaha)," tulis maiaestiantyreal.