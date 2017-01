Curhat Subscriber Tak Kunjung Capai Target, Netizen Malah Fokus Komentari Rambut Kaesang

TRIBUNKALTIM.CO - Mulai rajin mengunggah video blog (vlog) sejak tahun 2016 lalu, kini putra bungsu Jokowi mulai memburu target subscriber (pelanggan) di channel Youtubenya.

Dari total 24 #Pilok sebutan vlog yang telah diunggah Kaesang tercatat hingga kini, Jumat (13/1/17) Kaesang telah memiliki 201.436 subscriber.

Nah, sebelum mencapai target sebanyak 200.000, Kaesang yang sering mengenakan topi bertuliskan kolektor kecebong ini membuat vlog yang berisi curhatan dirinya yang mulai frustrasi tak kunjung mendapatkan banyak pelanggan.

Dalam video berdurasi 2 menit 3 detik ini terlihat Kaesang tengah menunggu pelanggannya mencapai 200.000.

Meskipun kini target yang diinginkannya telah tercapai, namun tak sedikit netizen yang justru dibuat salah fokus dengan potongan rambut putra bungsu Presiden Jokowi ini.

Potongan rambut Kaesang yang menyerupai batok kelapa ini tak ayal ramai menuai berbagai komentar netizen.

Tak sedikit yang menggoda bentuk rambutnya, bahkan ada yang mengungkapkan rambutnya mirip dengan mangkok.

Seperti yang diungkapkan akun Kevin, "Ya ampun, you should change your hairstyle, it looks weird :(."

"Mas itu model rambutnya apa namanya," tanya akun Abi Putra.

"Potongan batok kelapa.. depannya mucrit," sahut akun unknown user.

"Pernah nonton Mr Bean yang dia motong rambut anak kecil pake mangkok? Nah, gw langsung inget itu tuh," ucap akun Kiandita.

Simak videonya: