Idap Diabetes Parah, Innalillahi, Oon Project Pop Dikabarkan Meninggal Dunia

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Personel band Project Pop, Oon, dikabarkan telah berpulang ke Rahmatullah.

Oon dikabarkan meninggal dunia Jumat (13/1/2017) pukul 05.00 WIB di kediamannya di Bandung, Jawa Barat.

Kabar duka meninggalnya pria bernama asli Muhammad Fachroni tersebut beredar melalui akun jejaring sosial.

Ucapan duka cita mengalir deras dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, hingga rekan-rekan sesama selebriti.

Ridwan Kamil ‏@ridwankamil: Turut berduka cita, berpulangnya Kang Oon Project Pop. Smg diterima iman Islamnya. Hatur Nuhun sdh menghibur kami semasa hidup.

‏Pandji Pragiwaksono @pandji: Innalilahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon.

Melly Goeslaw ‏@melly_goeslaw: Innalillahi wa inna Illaihi raji'uun.. Slmt jalan Muhammad Fachroni (Oon) - Project Pop Smoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah SWT

VJ Daniel Mananta ‏@vjdaniel: Baru saja mendengar kabar duka. Selamat jalan mas Oon Project Pop. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran

Komplikasi

Oon tutup usia setelah berjuang melawan penyakit diabetes yang ia derita selama enam tahun belakangan ini.