Seru, #Debat1PilkadaDKI Teratas di Trending Topic Dunia

TRIBUNKALTIM.CO - Panasnya debat Pilkada DKI Jakarta tak membuat netizen hanya terpaku menonton layar kaca televisi.

Para penduduk internet tanah air, khususnya Jakarta, ini ternyata juga tetap memegang ponselnya sambil berkomentar di media sosial Twitter.

“Paslon 1: murid yg hafal teori dari buku. Paslon 2: anak gaul yg doyan nongkrong di kantin sama bro nya. Paslon 3: guru BP,” tulis akun Twitter @montytiwa mengomentari debat yang berlangsung di Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).

Hasilnya, sejumlah kata dan tagar (tanda pagar - hastag) menjadi Trending Topic Twitter Indonesia. Pantauan KompasTekno, Jumat malam, pukul 22.00 WIB, terdapat kata "Agus" yang menduduki peringkat teratas, Sandi, Bukit Duri, Jakarta Unfair, dan Mpok Silvi.

Tak hanya di Trending Topic Indonesia, satu kata terkait pelaksanaan debat pertama Pilkada DKI Jakarta menyelip di Trending Topic Dunia.

Adalah tagar #Debat1PilkadaDKI yang masuk pembicaraan global berkat 46.800 tweet yang turut mengimbuhi hastag tersebut.

"Don’t spoil your kids with money. They’ll think it’s the only solution to anything. #Debat1PilkadaDKI," tulis sutradara kenamaan Joko Anwar di akunnya @jokoanwar.

#Debat1PilkadaDKI saat berita ini diturunkan telah menempati peringkat teratas Trending Topic Worldwide.

Selain tagar ini, kata "Anies" dan "Ira Koesno" turut masuk pembicaraan pengguna Twitter dunia.

Debat perdana Pilkada DKI Jakarta menghadirkan ketiga pasangan calon (paslon). Debat dihadiri cagub dan cawagub, mulai dari paslon 1 Agus-Sylviana, paslon 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan paslon 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (Kompas.com)