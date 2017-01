Kebahagiaan Andien dan Pasangan Melahirkan Sang Buah Hati, Ini Ungkapan Suka Citanya

TRIBUNKALTIM.CO -- Kabar gembira datang dari Andien Aisyah. Penyanyi solo beraliran musik Pop, Jazz ini baru saja membagikan kisah bahagia mengenai kelahiran sang buah hati.

Melalui akun Instagramnya Andien baru saja mengunggah foto penampakan sosok bayi mungilnya untuk pertama kalinya.

Meskipun si bayi telah lahir sejak satu pekan yang lalu tepatnya pada (7/1/17), Andien baru bersedia membocorkan kabar bahagia ini sekarang.

"Tepat seminggu lalu, 7 Januari '17 pukul 17.00, semesta menyambut kehadiran malaikat kecil kami, Anaku Askara Biru (Kawa)," tulis Andien.

Bayi mungli yang dinamainya Kawa ini lahir melalui proses gentle birth dengan cara water birth alias lahir di dalam air.

"Syukur Alhamdulillah proses gentle birth yang indah dengan cara water birth di rumah berjalan dengan lancar dan selamat. Kawa lahir dengan berat 3,285 kg dan panjang 49 cm," ungkap Andien.

Menyambut sang buah hatinya, wanita berusia 31 tahun ini juga menuliskan kalimat sambutan.

"Welcome to the world full of love, #BELAHANJANTUNGKU," tulisnya.

Usai berhasil melahirkan sang buah hati tampak raut wajah bahagia beserta lega terpancar dari ibu baru ini.

Tampak sang bayi nyaman berbaring di perut sang ibu ditemani sang suami yakni Irfan Wahyudi.

Tak ayal sejak diunggah satu jam yang lalu postingan ini ramai menuai ucapan selamat dari kalangan netizen.

"Selamat mba kok baru di shared," tulis akun tari2615.

"Selamat mba andien dan mas ippe, kita semua seneng banget liat kabar ini, semoga menjadi anak yang sholeh ya amin. Tuhan berkati sekeluarga ya," ungkap akun sahabatsetiafc.

"Mbak Andien dan mas Ipe, ngemeng2 tebakanku tepat putranya " laki", dr namanya, se x lg selamat utk kalian ber 2," tulis akun dwisnuwardani. (*)