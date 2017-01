Mau Dapatkan Bluetooth Speaker Gratis? Yuk, Beli Handphone Samsung di Sini

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gerai Erafone SCP yang ada di Lantai IV Mal Samarinda Central Plaza kembali beragam harga khusus untuk produk-produk handphone mereka. Dari promo-promo tersebut, brand Samsung diberikan berbagai pilihan harga serta hadiah langsung.

“Promo Samsung ini berlaku hingga15 Januari. Konsumen bisa membawa pulang Samsung A5 2016 plus JBL speaker di harga Rp 4,1 jutaan. Ada pula A3 juga gratis JBL Speaker di harga Rp 3,1 jutaa, Samsung A7 2016 plus JBL Speaker di harga Rp 5,4 jutaan” ujar Syintia, pegawai Erafone SCP Samarinda.

Sementara itu, untuk produk lainnya juga diberikan hadiah khusus seperti Samsung J7 2016 plus Yoyo Bluetooth Speaker di harga Rp 3,4 jutaan, kemudian Samsung S7 Edge plus headset Ori Samsung di harga Rp 10,4 jutaan, serta Samsung J5 plus memori Sandisk 16 GB di harga Rp 2,2 jutaan.

“Kami juga berikan promo produk lain, seperti Xiaomi Redmi 3 Prime 32 GB di harga Rp 2,1 jutaan, serta Redmi Note 3 di harga Rp 2,2 jutaan,” ujarnya.

Untuk brand lain juga masih tersedia dengan berbagai pilihan harga serta kebutuhan handphone konsumen, Seperti Asus Zenfone 3 Max New di harga Rp 2,1 jutaan, kemudian ada Vivo V5 plus Souvenir Box Rp 3,2 jutaan, Viv V3 plus tongsis di harga Rp 2,9 jutaan. “Vivi Y55 plus tongsis juga masih ada, dibanderol dengan harga Rp 2,4 jutaan,” kata Syintia.

Untuk brand baru, ada pula handphone Coolpad Sky 3 di harga Rp 2,4 jutaan. Cooldpad Sky 3 ini merupakan salah satu smartphone yang belum lama ini dirilis di Vietnam. Memiliki beberapa fitur andalan, seperti layar ukuran 5,5 inch, serta processor teknologi 64 Bit yang berpadu dengan Ram kapasitas 2 GB. Untuk urusan kamera, dilengkapi dengan kamera depan dan belakang, dengan resolusi sama, yakni 8 Megapixel.

“Kami juga tak hanya siapkan promo handphone, tetapi juga bisa pula untuk garansi handphone, dengan berbagai macam masalah, seperti layar pecah, kemasukan air, hingga perampasan handphoe. Cicilan juga bisa dilakukan dengan jangka waktu 6 hingga 12 bulan, bunga 0 persen,” jelas Syintia. (*)