Kali Pertama, Perempuan Kulit Hitam Jadi Sosok Liberty di Koin Emas AS

Untuk pertama kali, perempuan kulit hitam dijadikan simbol tokoh 'Liberty' di koin emas AS.

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk pertama kalinya perempuan kulit hitam dijadikan simbol tokoh 'Liberty' di koin emas AS.

Departemen Keuangan AS merilis koin emas terbaru, Jumat (13/1/2017), di Washington, AS, dalam rangka peringatan ulang tahun Percetakan Koin AS.

Koin terbaru itu merupakan koin emas 24 karat senilai 100 dolar AS, yang menampilkan sesosok perempuan etnis Afrika-Amerika sebagai simbol tokoh Liberty.

Ilustrasi pada koin itu adalah hasil karya seniman Justin Kunz, yang menampilkan sosok Liberty berambut keriting dan mengenakan mahkota bintang.

Sejak akhir 1790-an, koin-koin emas AS memang selalu dihiasi ikon Liberty, alias sosok perempuan pada Patung Liberty.

(Baca juga: Inilah Kisah Pertemuan Terakhir Project Pop dengan Oon )

Namun, menurut Wakil Direktur Percetakan Koin AS Rhett Jeppson, ini kali pertama sesosok perempuan kulit hitam mewakili ikon AS tersebut.

"Kami ingin menginspirasi masa depan melalui penampilan baru Liberty ini, sebagai seorang perempuan Afrika-Amerika yang mengenakan mahkota bintang," jelas Rhett Jeppson.

Rhett Jeppson juga mengatakan, untuk selanjutnya, koin-koin emas AS akan dihiasi ikon Liberty yang diwakili sosok-sosok dari latar belakang etnis lain.

Di antaranya termasuk sosok beretnis Asia dan Hispanik.

Menurut Rhett Jeppson, ide memasang sosok-sosok perempuan dari bermacam etnis itu bertujuan untuk merefleksikan keberagaman budaya dan etnis di AS. (Boston Globe/Reuters).