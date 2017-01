Setelah Perang Komentar di Path, Annisa Pohan Unggah Permintaan Maaf

TRIBUNKALTIM.CO - Istri calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, yakni Annisa Pohan terlibat perang komentar dengan temannya sendiri di akun media sosial Path.

Perang komentar ini berawal seorang teman Annisa memberikan pendapatnya di akun Path miliknya, mengenai debat calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

Dalam postingan hasil screenshot yang diunggah akun gosip @jenk_kelin_official memperlihatkan teman Annisa ini diketahui menggunakan akun bernama Deehan.

"Gwa ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tu kayak 2 orang tua di antara: 1. anak sulung yg idealis tapi ga praktikal, rada sok tau 2. anak bungsu yg masih ga tau mau ngapain tapi sensitive-an," tulis Deehan.

Tak berselang lama postingan Deehan dibalas oleh komentar Annisa. "Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gw baca ya? Sangat tidak beretika," balas Annisa.

Komentar istri Agus yang langsung menuliskan komentar menilai temannya tak beretika ini kembali dibals oleh Deehan.

"Sorry nis, lo temen gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your business. Kalau keberataan, maaf,buat gw sih, lo istrinya siapa ga ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berarti harus setuju slalu sama lo. No need bilang etika atau tidak. Gue tidak pernah judge lo beretika atau tidak. THAT IS INSULTING."

Mendapatkan balasan komentar dari temannya, Annisa kembali berbalas komentar dan justru mulai baper (bawa perasaan).

"Seorang teman tidak akan menghina suami temannya jelas-jelas di 'depan' istrinya. Pilihan politik boleh berbeda tapi atas nama politik kemudian, menjadi pembenaran untuk menghina suami teman sendiri."

Deehan yang merasa tidak menghina suami Annisa ini kemudian membalaskan komentar terkait pernyataan tersebut.