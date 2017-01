Unggah Foto Liburan di Bali, Postingan Cinta Laura Ini Tuai Perdebatan

TRIBUNKALTIM.CO - Cinta Laura Kiehl dikenal sebagai gadis cantik dan pintar. Usai lulus kuliah di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, dara berusia 23 tahun ini memilih untuk fokus kariernya di Hollywood.

Kebetulan, belum lama pemain dalam film The Ninth passanger ini bertolak ke Indonesia.

Kepulangan Cinta di Indonesia sendiri dimanfaatkannya untuk melakukan berbagai hal mulai dari hadir mengisi di layar televisi, menjadi model hingga menghabiskan waktu menikmati liburan.

Terkait dengan liburannya di Tanah Air, gadis yang memiliki tinggi badan 168 cm ini sempat mengunjungi Pura Tirta Empul, di Gianyar, Bali.

Melalui akun Instagramnya dara kelahiran Jerman ini mengunggah dirinya sedang mengenakan kemben merasakan jernihnya air di Pura meraup wajah tersebut.

Pada foto ini Cinta tak lupa menuliskan caption yang justru menimbulkan perdebatan di kalangan netizen.

"Take me back to the holy springs. #throwback -- Kalau orang asing aja cinta sama budaya Indonesia dan ingin menjaga budaya Indonesia, kenapa kalian enggak?," tulis claurakiehl.

Caption yang berisi mengenai pendapatnya mengenai mengapa orang Indonesia tidak menjaga budaya Indonesia ini justru menarik perhatian netizen.

Tak sedikit netizen yang seolah merasa tersindir dengan caption yang ditulis Cinta.

"Nyindir ya @claurakiehl ? Kami cinta Indonesia. Dan pasti akan membela Indonesia apabila dijajah oleh orang2 asing. Kami akan membela sampai titik darah penghabisan apabila negara ini dijual oleh pihak2 yg tidak bertanggung jawab. Dan kami juga cinta bahasa Indonesia," tulis akun chaniagonovi.

"Saya cinta kok @claurakiehl tp jgnlah hanya karna 1 ras atau agama bisa memecah belah kita," komentar akun diahkohler.

Kendati demikian adapula yang setuju dengan caption yang dituliskan sosok artis muda sekaligus penyanyi ini.

"Trueee," ungkap akun tiffanyalfar.

"Setujuuuuuu... Jika turis asing begitu mencintai budaya indonesia..kenapa kita tidak," komentar akun aybugiss.

"Bener tu, apa yang dikatakannya? Kita harus cinta sama budaya indonesia!," sahut tio5807. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)