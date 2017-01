Unggah Foto Sambil Endorse Smartphone, Kaesang Pangarep Dinilai Sosok Anak Presiden yang Mandiri

TRIBUNKALTIM.CO - Kaesang Pangarep dikenal aktif dan memiliki banyak penggemar di media sosial.

Biasanya melalui akun Instagram dan Twitternya Kaesang kerap membagikan momen dirinya bersama keluarga atau teman-temannya.

Namun tak jarang juga Kaesang sering kali mempromosikan produk jualan berupa martabak manis milik kakak sulungnya yakni Gibran.

Nah, berkaitan dengan mengunggah postingan yang berisikan promosi, baru-baru ini Kaesang membuat heboh netizen lantaran mempromosikan produk jualan selain milik sang kakak.

Melalui postingan di Instagramnya Kaesang terlihat seolah sedang mempromosikan produk berupa smartphone buatan asli Indonesia.

Dalam foto ini Kaesang mengenakan kaos putih polos sedang menatap layar smartphone yang diduga merupakan endorse-an, dengan latar belakang pemandangan Istana negara.

Dalam postingannya, kaesangp menulis: "Udah beberapa hari pake Polytron Prime 7s untuk temenin hape utama yang batrenya udah mulai boros banget. Yang paling aku suka dari ini hape itu dual glass design yang bikin hape ini keliatan mewah dan premium, gak kayak hape ecek2. Memory hapenya pun 64GB, jadi mau SELPI sampe capek juga gak bakal habis dan gak ketinggalan RAM hapenya 3GB. Hape ini cocok buat aku soalnya ada fitur fast chargingnya. Jadi ngeCAS hape pun cuma bentar #AnakGaulPolytron #Prime7S"

Postingan Kaesang dinilai sebagai sikap mau menerima endorse (promosi) dari produk jualan terutama merk asli Indonesia.

Tak ayal netizen pun memuji aksinya yang dinilai mandiri mencari uang sendiri dengan menerima endorse-an.

"Salut dah anak presiden ngendorse nyari uang sendiri," ungkap akun bdulkarim.

"Hebat!!! Anak muda Indonesia harusnya gini nih, "cinta produk dalam negeri". Biar Indonesia punya smartphone sendiri, seperti Korea Selatan dgn brand Samsung-nya," tulis akun aji.png.

Namun tak sedikit pula netizen yang menggoda Kaesang lantaran diduga telah menerima endorsean dengan mengunggah produk tersebut ke akun media sosial pribadinya.

"Ciehhh di endorse cieee," komentar akun joanna.galo.

"Anak presiden ngendorse. Not that it's wrong tho, I think it's fine," tulis akun yasmingw.

"Widih di endorse haha," imbuh akun arianuspaska. (*)