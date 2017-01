Atletnya Terindikasi Doping, KONI tengah Pertimbangkan Buka Sample B

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - KONI Kaltim siap mendukung dan membackup atletnya yang positif terindikasi doping pada gelaran PON XIX/2016 Jawa Barat.

Wakil Ketua II KONI Kaltim, Sumarlani mengatakan pihaknya telah bertemu PB PON guna menanyakan kredibilitas lembaga penguji doping, Jumat (13/1/2017) lalu di Jakarta.

Berdasarkan pertemuan itu, pihaknya siap mendampingi atletnya saat menjalani pemanggilan berikutnya, pekan depan.

"Yang bersangkutan akan dimintai keterangan pembelaan. Kita juga dari KONI Provinsi akan membackup pembelaan itu.

Pembelaan ini kami lakukan atas dasar pembinaan atlet yang merupakan aset kita," ucapnya di Kantor KONI Kaltim, Senin (16/1/2017) pukul 15.00 Wita.

Pihaknya juga masih mempertimbangkan kemungkinan membuka sample B (uji sample kedua) sebagai pembelaan. Pasalnya proses dan biaya yang dikeluarkan untuk membuka sample B tidaklah mudah.

"Kita masih pertimbangkan. Kalaupun kita membuka sample B itu, membutuhkan waktu lama. Sampel tersebut harus dibuka dan diuji di laboratorium tes doping nasional India. Biaya buka sample B juga wajib ditanggung yang bersangkutan (atlet dan pengurus daerah), ujarnya

Diketahui biaya buka sample B menghabiskan biaya sekitar US$ 300, atau setara Rp 3,5 - 4 juta. Rinciannya yaitu US$ 200 (pengujian sampel) dan US$ 100 (ongkos pengganti pemeriksaan sample).

Sebelumnya PB PON telah menyampaikan daftar 14 atlet yang positif menggunakan doping pada gelaran PON XIX/2016 Jawa Barat. Atlet Kaltim, Awang Latief termasuk dalam 14 nama tersebut. (*)