Istiqomah dalam Hijrah

Oleh Fransiska

siskasugiarso@yahoo.co.id

RABU (11/1) saya berkesempatan menghadiri kajian muslimah yang diselenggarakan oleh LTQQ (Lembaga Tahsin dan Tahfidzul Al'Quran) Ar - Rahmah di Masjid Ar - Rahmah kompleks perumahan Sepinggan Pratama.

Hadir sebagai narasumber adalah Peggy Melati Sukma, yang dulu dikenal sebagai aktris sekaligus pengusaha dengan tingkat intelektual yang tinggi dan sekarang lebih dikenal sebagai motivator dalam hijrah dan penulis.

Sebelum bertransisi sebagai motivator hijrah, Peggy terlebih dahulu mengalami kegamangan di sela-sela kesuksesan dunia yang berhasil diraihnya, hingga akhirnya hijrah dipilihnya.

Hijrah berarti pindah ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Hijrah bukan berarti jauh dari masalah. Justru ketika hijrah akan banyak tantangan-tantangan yang akan menguji sekuat mana keyakinan kita berhijrah.

Hijrah bukan berarti lepas dari sarana prasarana duniawai. Hijrah tidak lantas membuat kita tidak memerlukan dana. Hijrah tetap butuh uang akan tetapi tujuan berhijrah bukan untuk uang (materi).

Peggy mengisahkan bagaimana beratnya proses hijrah yang dilaluinya, salah satunya adalah tentang puasa sunah yang diniatkannya serutin mungkin dengan kondisi sakit maag yang dideritanya hingga menyebabkan sakit kepala.

"Puasa itu obat bun, jangan jadikan sakit kita sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Justru dengan berpuasa penyakit bisa sembuh," tuturnya.

Ia mengisahkan bagaimana suksesnya dengan karir cemerlang, materi berlimpah dan padatnya aktivitas selama 20 tahun hanya dapat mengunjungi satu kali saja ke negara - negara lain selain tiga negara yakni Malaysia dan Singapura.

"Namun selama 2 tahun berhijrah saya diundang bolak-balik ke semua negara-negara yang baru satu kali satu kali saya kunjungi," katanya.

Peggy juga menambahkan tentang dirinya selama 20 tahun sebelum berhijrah tidak pernah satu kali pun mengeluarkan buku akan tetapi baru 2 tahun berhijrah sudah 6 buah judul buku yang berhasil ditulisnya.

Salah satu implementasi dari proses hijrah yang dicapai Peggy adalah "Urban Syiar Project" yakni gerakan syiar Islam yang bekerja di Indonesia dan berbagai belahan dunia melalui misi dakwah, sosial dan kemanusiaan. Urban Syiar Project mempunyai beberapa program yaitu :

1)Majelis Inspirasi

Dengan bersilaturahmi keliling Indonesia dan dunia untuk berbagi inspirasi Islami dan wadah bersedekah.

2)Amazing Muslimah

Dengan membebaskan buta aksara Al - Quran bagi muslimah Indonesia yang tahap pertama mencapai 5000 muslimah pada 2014 - 2015.

3)Akhwat Bergerak

Dengan bantuan kemanusiaan bagi perempuan dan anak - anak di dunia Islam yang berkonflik seperti jalur Gaza, Suriah dan lain-lain. Bantuan pendidikan dan kesehatan ini telah berjalan sejak Desember 2014.

4)Aku Mengaji

Dengan adanya bantuan sosial dalam pengadaan Rumah Belajar Al - Quran bagi Balita dan anak di Indonesia.

5)Indonesia Moeslimah Activity For Sedekah

Melalui aksi kelompok muslimah yang disertai dengan fokus pada aktivitas yang mengedukasi serta berkreativitas menggelorakan sedekah.

6)Telling Islam To The World

Dengan dakwah global, sosial dan pendampingan kaum muallaf di negara - negara berbasis non - muslim serta bergiat menyampaikan wajah Islam yang damai dengan Amerika dan Eropa sebagai fokus utama. (*)