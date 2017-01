Saat Dandan, Melania Trump tak Mau Diinterupsi, Ia Minta Ruang Khusus di Gedung Putih

TRIBUNKALTIM.CO -- Beberapa hari lagi Donald Trump akan menjabat sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat.

Pelantikan Trump menjadi Presiden AS akan berlangsung melalui sebuah malam inaugurasi yang akan berlangsung pada 20 Januari 2017 mendatang.

Otomatis, mantan Model asal Slovenia yang menjadi istri ketiga Trump, Melania, bakal menjadi Ibu Negara AS terbaru.

Berdasarkan penjelasan penata rias langganan Melania, Nicole Bryl, dia menginginkan dan akan menciptakan satu ruangan khusus untuk berdandan dan memadukan busana di Gedung Putih.

“Nantinya, bakal ada satu ruang dandan khusus Melania yang didekorasi dengan penerangan maksimal. Ruangan itu berfungsi untuk Melania mempersiapkan diri sebelum beraktivitas,” jelas Bryl kepada US Weekly.

Kemudian, Bryl mengatakan bahwa Melania membutuhkan waktu dandan dan memilih busana selama 1,5 jam.

“Dia (Melania) tidak suka ada interupsi saat sedang berdandan,” imbuhnya.

Lalu, Bryl menambahkan bahwa Melania membutuhkan satu ruangan khusus dengan penerangan yang luar biasa sehingga pekerjaan kami sebagai tim kreatif akan lebih efisien.

“Penerangan yang bagus membuat pekerjaan menata riasan wajah benar-benar menjadi mudah,” jelasnya.

Selanjutnya, tim penata rias dan busana Melania, kata Bryl, telah mengadakan pertemuan untuk memilih gaya yang akan dikenakan olehnya setiap hari selama menjabat sebagai First Lady of The United States atau Flotus. (Rakhma)